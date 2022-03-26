У Харкові російські окупанти обстріляли житлові будинки: загинуло п’ять людей

У місті Харкові під час обстрілів російськими окупантами загинуло 5 осіб. Внаслідок цього розпочато розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також пошкоджено будинки та транспортні засоби.

Повідомляється, що 25 березня російські окупанти з артилерії обстріляли житлові будинки в Основ’янському районі міста. Внаслідок цього загинуло 5 мирних мешканців.

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині російський гелікоптер обстріляв війська РФ.

Також ми писали, що у Харкові окупанти обстріляли людей в черзі за гумдопомогою, є поранені.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!