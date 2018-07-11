В Харькове в результате столкновения с автомобилем погибли два мотоциклиста

Новости Происшествия 11.07.2018 - 00:26
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)

В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля

В Харькове 10 июля в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли два мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской области на странице в Facebook.

Так, правоохранителями установлено, что на улице Мира столкнулись автомобиль Nissan Qashqai и два мотоцикла Suzuki. В результате аварии один из мотоциклистов погиб на месте, другой - в машине скорой медицинской помощи.

Сообщается, что водителя автомобиля госпитализировали в больницу с диагнозом травма правого глаза. В салоне авто также находились его жена и двое детей. Никто из них не пострадал.

Кроме того, в результате ДТП технические повреждения получил "ВАЗ 2106".

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

В Харькове в результате столкновения с автомобилем погибли два мотоциклистаВ Харькове в результате столкновения с автомобилем погибли два мотоциклистаВ Харькове в результате столкновения с автомобилем погибли два мотоциклиста
 

Фото (facebook.com/police.kharkov/)

Напомним, 10 июля в Одессе в результате ДТП погиб ребенок. 

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