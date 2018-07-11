У Харкові в результаті зіткнення з автомобілем загинули два мотоцикліста

В результаті ДТП травми отримав водій автомобіля

У Харкові 10 липня в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули два мотоцикліста. Про це повідомляє прес-служба Харківської області на сторінці Facebook.

Так, правоохоронцями встановлено, що на вулиці Миру зіткнулися автомобіль Nissan Qashqai і два мотоцикла Suzuki. В результаті аварії один з мотоциклістів загинув на місці, інший - в машині швидкої медичної допомоги.

Повідомляється, що водія автомобіля госпіталізували в лікарню з діагнозом травма правого ока. У салоні авто також знаходилися його дружина і двоє дітей. Ніхто з них не постраждав.

Крім того, в результаті ДТП отримав технічні пошкодження "ВАЗ 2106".

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини аварії встановлюються.

Фото (facebook.com/police.kharkov/)

Нагадаємо, 10 липня в Одесі в результаті ДТП загинула дитина.