У Харкові в результаті зіткнення з автомобілем загинули два мотоцикліста
В результаті ДТП травми отримав водій автомобіля
У Харкові 10 липня в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули два мотоцикліста. Про це повідомляє прес-служба Харківської області на сторінці Facebook.
Так, правоохоронцями встановлено, що на вулиці Миру зіткнулися автомобіль Nissan Qashqai і два мотоцикла Suzuki. В результаті аварії один з мотоциклістів загинув на місці, інший - в машині швидкої медичної допомоги.
Повідомляється, що водія автомобіля госпіталізували в лікарню з діагнозом травма правого ока. У салоні авто також знаходилися його дружина і двоє дітей. Ніхто з них не постраждав.
Крім того, в результаті ДТП отримав технічні пошкодження "ВАЗ 2106".
Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини аварії встановлюються.
Фото (facebook.com/police.kharkov/)
Нагадаємо, 10 липня в Одесі в результаті ДТП загинула дитина.