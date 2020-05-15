В Харькове ректора одного из вузов задержали на взятке в 300 тыс. гривен

В Харькове полицейские задержали ректора одного из высших учебных заведений за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 300 тысяч гривен. В пятницу, 15 мая, в помещении университета был проведен обыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Полицейские установили, что ректор и проректор вымогали у предпринимателя 300 тыс. гривен за предоставление согласия на аренду помещений университета. Чиновники требовали перечислить указанную сумму на счет подконтрольного им благотворительного фонда.

Установлено, что квитанцию о перечислении денег на счет благотворительного фонда получил лично ректор.

"Ректор и проректор задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Госбюро расследований задержало и. о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни по факту получения неправомерной выгоды. Таможенники систематически требовали и получали взятки за не создание искусственных препятствий при растаможке контейнеров.