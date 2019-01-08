В Харькове разоблачили инженера на сливе данных о бронетехнике

Бывший сотрудник конструкторского бюро незаконно работал на иностранную компанию
Служба безопасности Украины разоблачила бывшего сотрудника конструкторского бюро в Харькове, который незаконно работал на зарубежную военную компанию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ в Facebook.
Сообщается, что бывший инженер конструкторского бюро во время пребывания в одной из стран Восточной Азии сотрудничал с иностранной машиностроительной корпорацией. За вознаграждение он консультировал иностранцев в вопросах разработки и строительства отдельных компонентов военной бронированной техники.
"Согласно украинскому законодательству техническая помощь в военно-технической сфере должно осуществляться только с разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное дело, устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности.
Напомним, ранее в СБУ рассказали, сколько шпионов задержали в 2018 году.
До этого СБУ разоблачила агентурную сеть Генштаба вооруженных сил РФ, которая планировала меры по дестабилизации Украины.