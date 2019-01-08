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У Харкові викрили інженера на зливі даних про бронетехніку

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 12:16
У Харкові викрили інженера на зливі даних про бронетехніку
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Колишній співробітник конструкторського бюро незаконно працював на іноземну компанію

Служба безпеки України викрила колишнього співробітника конструкторського бюро в Харкові, який незаконно працював на зарубіжну військову компанію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ в Facebook.

Повідомляється, що колишній інженер конструкторського бюро під час перебування в одній з країн Східної Азії співпрацював з іноземною машинобудівною корпорацією. За винагороду він консультував іноземців у питаннях розробки і будівництва окремих компонентів військової броньованої техніки.

"Згідно з українським законодавством технічна допомога у військово-технічній сфері має здійснюватися тільки з дозволу Державної служби експортного контролю України", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальну справу, встановлюються обставини протиправної діяльності.

У Харкові викрили інженера на зливі даних про бронетехніку

Нагадаємо, раніше в СБУ розповіли, скільки шпигунів затримали в 2018 році.

До цього СБУ викрила агентурну мережу Генштабу збройних сил РФ, яка планувала заходи щодо дестабілізації України.

 

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