У Харкові викрили інженера на зливі даних про бронетехніку

Колишній співробітник конструкторського бюро незаконно працював на іноземну компанію
Служба безпеки України викрила колишнього співробітника конструкторського бюро в Харкові, який незаконно працював на зарубіжну військову компанію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ в Facebook.
Повідомляється, що колишній інженер конструкторського бюро під час перебування в одній з країн Східної Азії співпрацював з іноземною машинобудівною корпорацією. За винагороду він консультував іноземців у питаннях розробки і будівництва окремих компонентів військової броньованої техніки.
"Згідно з українським законодавством технічна допомога у військово-технічній сфері має здійснюватися тільки з дозволу Державної служби експортного контролю України", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальну справу, встановлюються обставини протиправної діяльності.
Нагадаємо, раніше в СБУ розповіли, скільки шпигунів затримали в 2018 році.
До цього СБУ викрила агентурну мережу Генштабу збройних сил РФ, яка планувала заходи щодо дестабілізації України.