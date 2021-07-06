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В Харькове разоблачили call-центр мошенников. Обманули украинцев на миллион гривен

Автор: Сергей Пышкин

Харьковские сотрудники управления противодействия киберпреступности ликвидировали мошеннический call-центр. Участники схемы обманывали украинцев, выдавая себя за работников банков и правоохранителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщает орган, к нелегальной схеме было привлечено около 40 операторов, которые были обучены детальным инструкциям мошеннических действий. Покупая базы данных клиентов банков, злоумышленники звонили жертвам под видом работников кредитно-финансовых учреждений и предупреждали о, якобы, подозрительных транзакциях, или заявлениях о смене финансового номера.

Операторы мошеннического call-центра уверяли жертв в том, что вся информация уже передана местной полиции. После этого, под видом правоохранителей, мошенники звонили и просили назвать код из SMS для блокировки карты.

"Как только граждане называли код, злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего", - пишет пресс-служба Нацполиции.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

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