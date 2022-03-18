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В Харькове ракета оккупантов разрушила здание Академии госуправления

Фото: в Харькове ракета оккупантов разрушила здание Академии госуправления (student.kh.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 марта ракета российско-оккупационных войск попала в региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. В результате здание разрушено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Харьковской ОГА Романа Семенухи.

"В результате ракетного удара было разрушено здание Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины", - сказал он.

Напомним, в Харькове продолжают ликвидировать пожар на рынке "Барабашово", который вчера вспыхнул в результате обстрела оккупационных войск. К тушению привлечены около ста спасателей.

Война России против Украины продолжается уже 23-й день. Подробнее о том, что происходит в стране - читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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