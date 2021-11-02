В Харькове ради квартиры пытались отравить пенсионера

Сообщается, что житель Харькова заказал убийство 64-летнего владельца квартиры, на которую был оформлен договор пожизненного содержания. Завладеть его квартирой решил родной брат сиделки, он нашел человека, который согласился отравить жертву во время совместного застолья.

"Правоохранители оперативно задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Обоим мужчинам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.