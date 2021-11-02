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У Харкові заради квартири намагалися отруїти пенсіонера

Автор: Артем Горовенко

Поліція Харкова попередила замовне вбивство 64-річного пенсіонера. Його намагалися отруїти через квартиру, оскільки він до цього підписав договір довічного утримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС.

Повідомляється, що житель Харкова замовив вбивство 64-річного власника квартири, на яку був оформлений договір довічного утримання. Заволодіти його квартирою вирішив рідний брат доглядальниці, він знайшов особу, яка погодилася отруїти жертву під час спільного застілля.

"Правоохоронці оперативно затримали зловмисників у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину", - йдеться у повідомленні.

Обом чоловікам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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Харків