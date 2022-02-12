ru ua
Сб, 12 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове пьяный сотрудник ГБР устроил гонки с полицией. Начато расследование

Новина українською →
Харьков, Суббота 12 февраля 2022 17:13
В Харькове пьяный сотрудник ГБР устроил гонки с полицией. Начато расследование Фото: В Харькове пьяный сотрудник ГБР устроил гонки с полицией (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Харькове пьяный сотрудник Государственного бюро расследований устроил гонки с работниками патрульной полиции. В связи с этим ГБР проводит внутреннее расследование и оказывает всестороннее содействие полиции по происшествию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По информации Нацполиции, 12 февраля в Харькове работник ГБР на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульной полиции. После преследования правоохранители остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения и представился работником Бюро.

Наличие в крови алкоголя подтверждено освидетельствованием.

"По результатам внутренней проверки в отношении данного работника будут приняты самые строгие дисциплинарные и кадровые решения", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году в Украине существенно подняли штрафы за пьяное вождение. Подробнее в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков ГБР
NEWS
МИД о ситуации вокруг Украины: ВСУ готовы давать отпор, критически важно сохранять спокойствие
МИД о ситуации вокруг Украины: ВСУ готовы давать отпор, критически важно сохранять спокойствие
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы