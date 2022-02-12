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У Харкові п'яний співробітник ДБР влаштував перегони з поліцією. Розпочато розслідування

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Харків, Субота 12 лютого 2022 17:13
У Харкові п'яний співробітник ДБР влаштував перегони з поліцією. Розпочато розслідування Фото: у Харкові п'яний співробітник ДБР влаштував перегони з поліцією (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові п'яний співробітник Державного бюро розслідувань влаштував перегони з працівниками патрульної поліції. У зв'язку з цим ДБР проводить внутрішнє розслідування і надає всебічне сприяння поліції по події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За інформацією Нацполіції, 12 лютого в Харкові працівник ДБР на власному автомобілі не зупинився на вимогу патрульної поліції. Після переслідування правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп'яніння та представився працівником Бюро.

Наявність в крові алкоголю підтверджено оглядом.

"За результатами внутрішньої перевірки щодо даного працівника будуть прийняті найсуворіші дисциплінарні та кадрові рішення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого року в Україні суттєво підняли штрафи за п'яне водіння. Докладно у матеріалі РБК-Україна.

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Харків ДБР
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