У Харкові п'яний співробітник ДБР влаштував перегони з поліцією. Розпочато розслідування
У Харкові п'яний співробітник Державного бюро розслідувань влаштував перегони з працівниками патрульної поліції. У зв'язку з цим ДБР проводить внутрішнє розслідування і надає всебічне сприяння поліції по події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
За інформацією Нацполіції, 12 лютого в Харкові працівник ДБР на власному автомобілі не зупинився на вимогу патрульної поліції. Після переслідування правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп'яніння та представився працівником Бюро.
Наявність в крові алкоголю підтверджено оглядом.
"За результатами внутрішньої перевірки щодо даного працівника будуть прийняті найсуворіші дисциплінарні та кадрові рішення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого року в Україні суттєво підняли штрафи за п'яне водіння. Докладно у матеріалі РБК-Україна.