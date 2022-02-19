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В Харькове провели большие учения для гражданского населения

Автор: Артем Горовенко

В Харькове состоялся большой семинар по основам гражданской обороны под лозунгом "Не паникуй! Готовься!". На обучение пришло около 800 участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Национальный корпус".

Программа учений содержит занятия по тактике, первой медицинской помощи, обращения с оружием, минно-саперного дела, картографии и тому подобное.

Как известно, подобные выходки произошли в Черкассах, Львове, Чернигове, Полтаве и других городах.

Также Нацкорпус анонсировал несколько тренировок на воскресенье 20 февраля.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что обострение на Донбассе продолжается третий день, под обстрелами оккупантов десятки населенных пунктов. Боевики проводят эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию, а также объявили мобилизацию.

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ХарьковНацкорпус