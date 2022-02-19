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У Харкові провели великий вишкіл для цивільного населення

Автор: Артем Горовенко

У Харкові відбувся великий вишкіл з основ цивільної оборони під гаслом "Не панікуй! Готуйся!". На навчання прийшло близько 800 учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Національний корпус".

Програма навчань містить заняття з тактики, першої медичної допомоги, поводження зі зброєю, мінно-саперної справи, картографії тощо.

Як відомо, подібні вишколи відбулися у Черкасах, Львові, Чернігові, Полтаві та інших містах.

Також Нацкорпус анонсував кілька вишколів на неділю 20 лютого.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що загострення на Донбасі триває третій день, під обстрілами окупантів десятки населених пунктів. Бойовики проводять евакуацію жителів ОРДЛО в Росію, а також оголосили мобілізацію.

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ХарківНацкорпус