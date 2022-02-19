У Харкові провели великий вишкіл для цивільного населення

У Харкові відбувся великий вишкіл з основ цивільної оборони під гаслом "Не панікуй! Готуйся!". На навчання прийшло близько 800 учасників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Національний корпус".
Програма навчань містить заняття з тактики, першої медичної допомоги, поводження зі зброєю, мінно-саперної справи, картографії тощо.
Як відомо, подібні вишколи відбулися у Черкасах, Львові, Чернігові, Полтаві та інших містах.
Також Нацкорпус анонсував кілька вишколів на неділю 20 лютого.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що загострення на Донбасі триває третій день, під обстрілами окупантів десятки населених пунктів. Бойовики проводять евакуацію жителів ОРДЛО в Росію, а також оголосили мобілізацію.