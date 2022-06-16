В Харькове просят горожан оставлять квартиры открытыми: в горсовете дали объяснение

"В объявлениях, которые мошенники расклеивают у подъездов жилых домов, такая просьба объясняется необходимостью расположения там огневых позиций бойцов территориальной обороны", - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что эта информация не соответствует действительности.

"Призываем горожан быть внимательными и перед выходом из дома обязательно запирать окна и двери", - добавляют в горсовете.