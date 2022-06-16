У Харкові просять городян залишати квартири відкритими: у міськраді дали пояснення

У Харкові з'явилися оголошення з інформацією про те, що КП "Жилкомсервіс" нібито звертається до городян з проханням залишати відкритими свої квартири. Ця інформація є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження , опубліковане на сайті Харківської міської ради.

"Закликаємо городян бути уважними і перед виходом із будинку обов'язково замикати вікна та двері", - додають у міськраді.

У міськраді наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності.

"В оголошеннях, які шахраї розклеюють біля під'їздів житлових будинків, таке прохання пояснюється необхідністю розташування там вогневих позицій бійців територіальної оборони", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, раніше українців попередили про нову правдоподібну схему, яку вигадали шахраї. Вони видурюють гроші користуючись тим, що в країні війна, і багато людей опинилися в скрутному становищі.

Також ПриватБанк попередив українців про схему шахраїв, які активізувалися під час війни і намагаються нажитися в цей важкий для країни час.

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