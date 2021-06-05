В Одесской области в оздоровительном лагере отравились дети. Начато расследование
В Одесской области в одном из оздоровительных лагерей отравилось шестеро детей. Полиция начала расследование.
Шестеро детей в возрасте от восьми до десяти лет приехали в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях. Они попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией.
Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.
Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
В рамках уголовного производства, для назначения экспертиз, отобраны пробы воды, пищи и сделано смывы со столового оборудования.
Напомним, ранее в Черновицкой области в одном из детских садиков отравились 26 детей и двое взрослых. По данному факту открыто уголовное дело за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
Кроме того, в марте под Харьковом после массового отравления закрыли детский сад.
До этого в Харьковской области зафиксировали массовое отравление среди учащихся Дергачевского лицея. В частности, было известно о почти 40 пострадавших.