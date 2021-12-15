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В Харькове произошла стрельба на рынке, есть пострадавшие

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Харьков, Среда 15 декабря 2021 12:34
В Харькове произошла стрельба на рынке, есть пострадавшие Фото: пистолет в руках (Виталий Носач, РбК-украина)
Автор: Ольга Белей

В Харькове 15 декабря на Центральном рынке произошла стрельба из-за конфликта между двумя мужчинами. По предварительной информации, пострадали двое мужчин, одного госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KharkivToday.

"Только что на рынке двое зацепились в ссоре. В какой-то момент один достал пистолет и начал шмалять в толпе. Второй участник конфликта ранен. Толпа задержала стрелка до приезда копов", - цитирует издание очевидцев происшествия.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области информацию о стрельбе уточняют.

При этом директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта уточнил, что выстрел был из травматического оружия. В результате пострадали двое мужчин, одного из них госпитализировали в больницу.

"Травматическое оружие. Все, к счастью, целы, здоровы. Один остался на месте, второй поехал в больницу. У одного касательно по голени травматическая пуля прошла, ему ничего не надо, ушиб голени. У второго попала в нагрудный мобильный телефон. Второй - ушиб лица и грудной клетки", - сказал Забашта.

Напомним, 10 декабря в Краматорске мужчина открыл стрельбу из пистолета, так как ему в ночное время в магазине отказались продать спиртные напитки. Желающий выпить неадекват под угрозой убийством заставил таки продавщицу отпустить ему бутылку.

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