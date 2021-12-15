У Харкові сталася стрілянина на ринку, є потерпілі

У Харкові 15 грудня на Центральному ринку сталася стрілянина через конфлікт між двома чоловіками. За попередньою інформацією, постраждали двоє чоловіків, одного госпіталізували в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KharkivToday .

"Тільки що на ринку двоє зачепилися в сварці. У якийсь момент один дістав пістолет і почав шмаляти в натовпі. Другий учасник конфлікту поранений. Люди затримали стрілка до приїзду копів", - цитує видання очевидців події.

У відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області інформацію про стрілянину уточнюють.

При цьому директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта уточнив, що постріл був з травматичної зброї. В результаті постраждали двоє чоловіків, одного з них госпіталізували в лікарню.

"Травматична зброя. Всі, на щастя, цілі, здорові. Один залишився на місці, другий поїхав до лікарні. У одного відносно по гомілки травматична куля пройшла, йому нічого не треба, забій гомілки. У другого потрапила в нагрудний мобільний телефон. Другий - забій обличчя і грудної клітини", - сказав Забашта.