В Харькове произошел взрыв на предприятии, есть погибший и пострадавший

Инцидент произошел в 4:08 на производственном предприятии на улице Новомосковская, 8а.

"В металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв.м", - сообщили спасатели.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника 1997 года рождения. Еще один рабочий 1983 года рождения получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

"Пожарные локализовали огонь в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина возникновения чрезвычайного происшествия устанавливается", - добавили в ГСЧС.

Фото: последствия взрыва на предприятии в Харькове (dsns.gov.ua)