У Харкові стався вибух на підприємстві, є загиблий і потерпілий

Інцидент стався о 4:08 на виробничому підприємстві на вулиці Новомосковська, 8а.

"В металевому ангарі стався вибух резервуару. В результаті вибуху будівля була зруйнована. Спостерігалося горіння уламків і залишків обладнання на площі 600 кв.м", - повідомили рятувальники.

На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника 1997 року народження. Ще один робочий 1983 року народження отримав опіки обличчя та був госпіталізований в опіковий центр Харкова.

"Пожежники локалізували вогонь о 5:39. Зараз тривають роботи з остаточної ліквідації локальних місць горіння. Причина виникнення надзвичайної події встановлюється", - додали в ДСНС.

Фото: наслідки вибуху на підприємстві в Харкові (dsns.gov.ua)