В Харькове произошел пожар в заводском ангаре: один человек погиб, еще один госпитализирован

В Харькове один человек погиб, еще один госпитализирован в результате пожара в ангаре. В нем изготовляли подсолнечное масло.

Пожар в Харькове по ул. Новомосковская на территории ООО "Новобаварский бетон" в одноэтажном здании ангарного типа возник 2 апреля в 4:18. В 5:39 спасателями пожар локализован на площади 600 м кв.

"В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал, его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу", - отмечают в ведомстве.

К тушению привлечены 55 человек и 12 единиц техники ГСЧС.