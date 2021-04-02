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В Харькове произошел пожар в заводском ангаре: один человек погиб, еще один госпитализирован

Автор: Артур Родивилов

В Харькове один человек погиб, еще один госпитализирован в результате пожара в ангаре. В нем изготовляли подсолнечное масло.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар в Харькове по ул. Новомосковская на территории ООО "Новобаварский бетон" в одноэтажном здании ангарного типа возник 2 апреля в 4:18. В 5:39 спасателями пожар локализован на площади 600 м кв.

"В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал, его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу", - отмечают в ведомстве.

К тушению привлечены 55 человек и 12 единиц техники ГСЧС.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Как писало РБК-Украина, по данному делу задержали четверых человек - владельца дома, арендатора и его жену и администратора пансионата. Всем четверым сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем к возникновению пожара и гибели людей.

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