У Харкові сталася пожежа в заводському ангарі: одна людина загинула, ще одна госпіталізована

У Харкові один одна людина загинула, ще одна госпіталізована унаслідок пожежі в ангарі. У ньому виготовляли олію.

"Унаслідок пожежі загинула одна та постраждала одна людина, яку в стані середньої важкості госпіталізували в лікарню", - зазначають у відомстві.

Пожежа в Харкові по вул. Новомосковська на території ТОВ "Новобаварський бетон" в одноповерховому приміщенні ангарного типу виникла 2 квітня о 4:18. О 5:39 рятувальниками пожежу локалізовано на площі 600 кв.м.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Як повідомляло РБК-Україна, у даній справі затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендаря та його дружину та адміністратора пансіонату. Усім чотирьом повідомили про підозру у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та загибелі людей.