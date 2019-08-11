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У Харкові сталася пожежа у п'ятиповерхівці, жителів евакуювали

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 10:49
У Харкові сталася пожежа у п'ятиповерхівці, жителів евакуювали
Фото: пожежа в харківській багатоповерхівці (kh.dsns.gov.ua)

З пожежі були врятовані 3 дитини

У Харкові вночі неділі, 11 серпня, сталася пожежа у одній з житлових багатоповерхівок в Слобідському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, близько 3 години ночі у одній з житлових п'ятиповерхівок на вулиці Аскольдівській сталося загорання на площі 10 квадратних метрів. Пожежники встановили, що вогнем були охоплені домашні речі. Через задимлення сходової клітини, мешканці верхніх поверхів не могли самостійно покинути будівлю.

"Бойові розрахунки рятувальників відразу були розподілені для рятування мешканців будинку по сходовій клітині та з вікон по автодрабинах, а також для гасіння осередку пожежі", - розповіли в службі.

Зазначається, що пожежники врятували з пожежі чотирьох людей, з них 3 - діти. Також з житлової будівлі було евакуйовано 13 мешканців. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі встановлюється.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області сталася пожежа на території птахофабрики "Ясенсвіт", що у селі Крушинівка Васильківського району. Загорання сталося в одному з ангарів на площі близько 2,5 тис. кв. метрів. Жертв та постраждалих не було.

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