В Харькове произошел масштабный пожар старых автопокрышек

В Харькове утром, 25 августа, на открытой территории загорелись старые автомобильные шины и автомобили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 10:37. На момент прибытия спасателей на открытой территории горели старые автомобильные шины и несколько автомобилей. Общая площадь пожара составляла около 300 кв.м.

К тушению огня были привлечены пять пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах, а также пожарный поезд.

В 11:30 пожар был локализован. В результате действия огня и высокой температуры уничтожено четыре автомобиля, еще пять - повреждены.

Напомним, в субботу, 24 августа, в пойме реки Сула в Полтавской области произошло возгорание сухой травы и камыша на площади около 50 гектаров. Возгорание произошло в 17:30 вблизи села Березняки. Около 20:40 пожар на площади около 49 гектаров был локализован, а по состоянию на утро 25 августа открытый огонь уже не наблюдается.

Ранее сообщалось, что до 27 августа в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. По данным синоптиков, пожарная опасность в украинских областях будет достигать 5 класса. Также чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в Киеве и области.