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В Харькове произошел масштабный пожар на складе с древесиной, задействовали пожарный поезд

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Четверг 15 июля 2021 09:56
В Харькове произошел масштабный пожар на складе с древесиной, задействовали пожарный поезд Фото: пожар на складах с древесиной произошел в Харькове (kh.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Харькове ночью по улице Киргизская произошел масштабный пожар в складском здании по хранению древесины частного предприятия. К тушению привлекали 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям в 02:43. Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючим материалам.

"Несмотря на большие масштабы пожара, к месту вызова по повышенному номеру сложности было направлено сразу 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и дополнительно пожарный поезд", - говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 750 квадратных метров. Горели изделия из древесины в металлическом каркасном складском здании.

На тушение огня спасатели подали 18 пожарных стволов и в 05:00 локализовали его. Сейчас продолжается окончательная ликвидация пожара.

На месте пожара спасли оператора электроподстанции 1958 года рождения.

Кроме того, огнеборцы предотвратили распространение пламени на электроподстанцию, складское помещение площадью по хранению сырья для изготовления древесностружечной плиты, два железнодорожных грузовых вагона с сырьем (по 60 т в каждом) и легковой автомобиль ВАЗ 2109.

Фото: пожар на складах с древесиной (kh.dsns.gov.ua)

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