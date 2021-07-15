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У Харкові сталася масштабна пожежа на складі з деревиною, задіяли пожежний потяг

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Четвер 15 липня 2021 09:56
У Харкові сталася масштабна пожежа на складі з деревиною, задіяли пожежний потяг Фото: пожежа на складах з деревиною сталася в Харкові (kh.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Харкові вночі по вулиці Киргизька сталася масштабна пожежа у складській будівлі зі зберігання деревини приватного підприємства. До гасіння залучали 10 автоцистерн, пожежний потяг та 70 рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 02:43. Вогонь майже миттєво охопив значну площу, швидко поширюючись по горючим матеріалам.

"Зважаючи на великі масштаби пожежі, до місця виклику за підвищеним номером складності було направлено відразу 10 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах та додатково пожежний потяг", - йдеться в повідомленні.

На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 750 квадратних метрів. Горіли вироби з деревини у металевій каркасній складській будівлі.

На гасіння вогню рятувальники подали 18 пожежних стволів та о 05:00 локалізували його. Наразі триває остаточна ліквідація пожежі.

На місці пожежі було врятовано оператора електропідстанції 1958 року народження.

Крім того, вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на електропідстанцію, складське приміщення площею по зберіганню сировини для виготовлення деревностружкової плити, два залізничних вантажних вагони з сировиною (по 60 т сировини в кожному) та легковий автомобіль ВАЗ 2109.

Фото: пожежа на складах з деревиною (kh.dsns.gov.ua)

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