В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Сегодня, 27 августа, вечером жители Харькова услышали взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Взрывы произошли через минуту после объявления воздушной тревоги. Местные власти пока не комментировали произошедшее.
Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях.
Напомним, что в Харькове и Запорожье прогремели взрывы 27 августа.
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