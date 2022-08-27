Фото: У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)

Сьогодні, 27 серпня, ввечері жителі Харкова почули вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Вибухи трапились за хвилину після оголошення повітряної тривоги. Місцева влада поки не коментувала подію. Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях.