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У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

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Харків, Субота 27 серпня 2022 17:08
У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги Фото: У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні, 27 серпня, ввечері жителі Харкова почули вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Вибухи трапились за хвилину після оголошення повітряної тривоги. Місцева влада поки не коментувала подію.

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що у Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи 27 серпня.

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