У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
Фото: У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Сьогодні, 27 серпня, ввечері жителі Харкова почули вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Вибухи трапились за хвилину після оголошення повітряної тривоги. Місцева влада поки не коментувала подію.
Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях.
Нагадаємо, що у Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи 27 серпня.
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