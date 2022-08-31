Взрывы в Харькове: "прилет" был в жилой дом, начался пожар

Жителей просят оставаться в укрытиях.

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"Прилет в Киевском районе, в центре города. Прямое попадание в жилой дом. Пожар. Есть информация о пострадавших", - сообщил мэр Игорь Терехов.

Напомним, вчера около 7:00 россияне нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району Харькова.

Кроме того, оккупанты обстреляли центральную часть Харькова. Всего зафиксировано девять "прилетов". В результате обстрела погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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