ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстрілюють район Нікополя, а в Харкові чутні вибухи

Новость на русском →
Неділя 07 серпня 2022 00:45
Окупанти обстрілюють район Нікополя, а в Харкові чутні вибухи Фото: у Харкові лунають вибухи, спрацювала сирена повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові вночі чутні вибухи. У місті та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Оновлено 00:50

Бойовики стріляють в напрямку Нікополя, в районі Червоногригорівки, повідомив глава РВА Євген Євтушенко.

Нагадаємо, вчора вночі в Харкові пролунав вибух. У місті о 00: 33 була оголошена повітряна тривога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб
Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз