Окупанти обстрілюють район Нікополя, а в Харкові чутні вибухи

У Харкові вночі чутні вибухи. У місті та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Жителів просять залишатися в укриттях.

Оновлено 00:50

Бойовики стріляють в напрямку Нікополя, в районі Червоногригорівки, повідомив глава РВА Євген Євтушенко.

Нагадаємо, вчора вночі в Харкові пролунав вибух. У місті о 00: 33 була оголошена повітряна тривога.

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