В Харькове прогремели взрывы: оккупанты попали в три района

В Харькове и области объявлена воздушная тревога.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Обновлено 06:20

Под российскими обстрелами оказались Киевский, Основянский и Немышлянский районы Харькова, сообщает мэр Игорь Терехов. Есть попадания в жилой дом, предварительно без жертв. На месте попадания в инфраструктурный объект возник пожар.

Напомним, в результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова погибли 17 человек, 42 пострадали. Многие из них пожилого возраста и с ограниченными возможностями.

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