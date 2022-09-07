Ракетный удар РФ по Харькову: в одном из районов горят автомобили и здание
В Харькове после полуночи снова прогремели взрывы, зафиксированы "прилеты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Воздушная тревога было объявлена после звуков взрывов. Жителей просят спуститься в укрытия или придерживаться правил двух стен в доме.
Обновлено 01:01
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на местах попаданий работают профильные службы. В одном из районов Харькова есть повреждение инфраструктуры. Информация о пострадавших пока не поступала.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в половину первого ночи был ракетный удар. Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации, там горят несколько авто и производственное здание.
"Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели. О жертвах или пострадавших на данную минуту информации нет", - добавил он.
Напомним, что ранее в Харькове во время тревоги раздались взрывы.
Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела пострадала жилая многоэтажка в Киевском районе города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.