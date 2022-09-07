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Ракетный удар РФ по Харькову: в одном из районов горят автомобили и здание

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Харьков, Среда 07 сентября 2022 00:45
Ракетный удар РФ по Харькову: в одном из районов горят автомобили и здание Фото: в Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове после полуночи снова прогремели взрывы, зафиксированы "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Воздушная тревога было объявлена после звуков взрывов. Жителей просят спуститься в укрытия или придерживаться правил двух стен в доме.

Обновлено 01:01

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на местах попаданий работают профильные службы. В одном из районов Харькова есть повреждение инфраструктуры. Информация о пострадавших пока не поступала.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в половину первого ночи был ракетный удар. Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации, там горят несколько авто и производственное здание.

"Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели. О жертвах или пострадавших на данную минуту информации нет", - добавил он.

Напомним, что ранее в Харькове во время тревоги раздались взрывы.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела пострадала жилая многоэтажка в Киевском районе города.

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