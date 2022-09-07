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Ракетний удар РФ по Харкову: в одному з районів горять автомобілі та будівля

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Харків, Середа 07 вересня 2022 00:45
Ракетний удар РФ по Харкову: в одному з районів горять автомобілі та будівля Фото: у Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові після опівночі знову прогриміли вибухи, зафіксовано "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повітряна тривога була оголошена після звуків вибухів. Жителів просять спуститися в укриття або дотримуватися правил двох стін в будинку.

Оновлено 01:01

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місцях влучень працюють профільні служби. В одному із районів Харкова є пошкодження інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов розповів, що о пів на першу ночі був ракетний удар. Поки що відомо про прильоти у Немишлянському районі. За попередньою інформацією, там горять кілька авто та виробнича будівля.

"Ще кілька місць можливих прильотів перевіряють рятувальники. Про жертв чи постраждалих на цю хвилину інформації немає", - додав він.

Нагадаємо, що раніше в Харкові під час тривоги пролунали вибухи.

Також мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що унаслідок обстрілу постраждала житлова багатоповерхівка в Київському районі міста.

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