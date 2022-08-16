В Харькове прогремели взрывы

Во вторник, 16 августа, жители Харькова услышали взрывы. После них была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

По данным местных СМИ, в Харькове жители услышали взрывы. Через пару минут в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Жителей просят оставаться в укрытиях. Сейчас информации о пострадавших людях нет. Городские власти также не комментировали взрывы.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне снова обстреляли Салтовку.

"Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, посечены стены. Пострадавших предварительно нет", - написал он.

Также он добавил, что ночь - уже привычное время для атак оккупантов по Харькову и попросил жителе быть осторожными.