У Харкові прогримів вибух

Жителі Харкова почули вибух в одному з районів міста. Повітряна тривога поки не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Він також закликав місцевих мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, яку оголосили в Харківській області.

Жителям необхідно пройти в укриття. При цьому проводити фото- і відеозйомку місця події заборонено.

Зазначається, що, за інформацією харків'ян, вибух стався в Індустріальному районі міста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські війська вдарили ракетами по Харкову. Був "приліт" в Слобідський район.

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