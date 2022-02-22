В Харькове предупредили теракты в церквях Московского патриархата, - СБУ

Службы безопасности Украины перехватила телефонный разговор об организации терактов в Харькове. Злоумышленники планировали поджечь несколько церквей Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря СБУ в Харьковской области Лилию Домашенко, которую цитирует местное издание KHARKIV Today.

"Да, мы подтверждаем факт перехвата телефонного разговора об организации терактов в городе Харькове. Нами были предупреждены представители Украинской православной церкви Московского патриархата", - сказала Домашенко.

По ее словам, лицо, которое должно было провести теракты, установлено.

"Сейчас проводится весь комплекс необходимых действий", - добавила Домашенко.

Ранее в соцсетях появилась запись переговоров мужчин, во время которой они обсуждают, что за тысячу долларов исполнитель должен был поджечь четыре церкви УПЦ МП, чтобы спровоцировать церковный конфликт.