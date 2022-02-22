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У Харкові попередили теракти у церквах Московського патріархату, - СБУ

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Харків, Вівторок 22 лютого 2022 12:56
У Харкові попередили теракти у церквах Московського патріархату, - СБУ Фото: у Харкові попередили теракти у церквах Московського патріархату (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служби безпеки України перехопила телефонну розмову про організацію терактів у Харкові. Зловмисники планували підпалити декілька церков Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря СБУ в Харківській області Лілію Домашенко, яку цитує місцеве видання KHARKIV Today.

"Так, ми підтверджуємо факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів у місті Харкові. Нами було попереджено представників Української православної церкви Московського патріархату", - сказала Домашенко.

За її словами, особа, яка мала провести теракти, встановлена.

"Наразі проводиться весь комплекс необхідних дій", - додала Домашенко.

Раніше у соцмережах з'явився запис переговорів чоловіків, під час якого вони обговорюють, за тисячу доларів виконавець мав підпалити чотири церкви УПЦ МП, щоб спровокувати церковний конфлікт.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили зловмисників, які планували мітинги за участі 1500 осіб під Офісом президента в Києві, зловмисники готували "телекартинки" для російських пропагандистських ЗМІ.

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