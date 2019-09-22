В Харькове на предприятии погиб рабочий

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители открыли уголовное дело и направили тело на судебно-медицинскую экспертизу

В Харькове на одном из частных предприятий погиб рабочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщение об инциденте поступило в Новобаварский отдел полиции 21 сентября около 11:00. Полицейские установили, что в производственном цеху, в котором изготавливают компоненты для линолеума, работник фирмы во время замеса пасты попал в оборудование перерабатывающего станка.

От полученных травм 59-летний мужчина погиб на месте, тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Нововодолажском районе Харьковской области при проведении работ на буровой газодобывающего предприятия погиб человек.

Ранее в Харькове на улице Садовой во время проведения ремонтных работ по ликвидации прорыва трубы погиб 57-летний слесарь. Мужчина вместе с напарником находился в тепловой камере. Слесарь начал проводить ремонтные работы с расчетом на то, что горячая вода в трубе была перекрыта. Однако вода находилась под давлением и вследствие ремонтных действий трубу прорвало и окатило мужчину, что привело к телесным повреждениям.