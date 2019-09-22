У Харкові на підприємстві загинув робітник

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці відкрили кримінальну справу і тіло направили на судово-медичну експертизу

У Харкові на одному з приватних підприємств загинув робітник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомлення про інцидент надійшло в Новобаварський відділ поліції 21 вересня близько 11:00. Поліцейські встановили, що у виробничому цеху, в якому виготовляють компоненти для лінолеуму, працівник фірми під час замісу пасти потрапив в обладнання переробного станку.

Від отриманих травм 59-річний чоловік загинув на місці, тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. З'ясовуються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Нововодолазькому районі Харківської області при проведенні робіт на буровій газодобувного підприємства загинула людина.

Раніше в Харкові на вулиці Садовій під час проведення ремонтних робіт по ліквідації прориву труби загинув 57-річний слюсар. Чоловік разом з напарником перебував у тепловій камері. Слюсар почав проводити ремонтні роботи з розрахунком на те, що гаряча вода в трубі була перекрита. Однак вода перебувала під тиском і внаслідок ремонтних дій трубу прорвало і облило чоловіка, що призвело до тілесних ушкоджень.