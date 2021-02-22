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В Харькове посреди улицы застрелили мужчину. Объявлена операция "Сирена"

Новина українською → Харьков, Понедельник 22 февраля 2021 21:23
В Харькове посреди улицы застрелили мужчину. Объявлена операция "Сирена" Фото: на месте происшествия в Харькове (t.me/kharkiv_1654)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Шевченковском районе Харькова посреди улицы произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Правоохранители объявили операцию "Сирена" для задержания причастных к преступлению.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.

Около 20 часов полицейские получили информацию о звуках стрельбы по улице Отакара Яроша.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они устанавливают личность погибшего, осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

"Для задержания лиц, причастных к преступлению, введено в действие полицейскую операцию "Сирена". Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - заявили в полиции.

Напомним, на прошлой неделе во Львове произошла драка со стрельбой. В результате пострадал мужчина, его госпитализировали.

Также РБК-Украина писало, что в Закарпатской области произошла стрельба в городе Мукачево. Тогда ранения получил один человек.

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