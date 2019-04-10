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В Харькове посреди улицы разлились 7 тонн бензина

Новости » Происшествия    10.04.2019 - 16:07
В Харькове посреди улицы разлились 7 тонн бензина
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Правоохранители проводят проверку по данному факту

В Харькове возле автозаправки на улице Шевченко сегодня днем произошел разлив бензина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Отмечается, что 10 апреля в 13:28 в службу спасения поступило сообщение о происшествии на въезде в автозаправочной станции. Водитель бензовоза, подъезжая к АЗС, не учел угол подъема на въезде, в результате чего зацепился сливным клапаном цистерны за асфальтовое покрытие. Топливо из цистерны начало выливаться на проезжую часть.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

На место вызова прибыло 4 отделения на автоцистернах, одно на аварийно-спасательном автомобиле и одно отделение химической службы ГУ ГСЧС.

Спасатели провели комплекс необходимых работ по смыву топлива и охлаждения цистерны бензовоза для предотвращения возгорания топлива. Всего с одного из отсеков 30-кубовой цистерны вытекло 7 тонн бензина. После того как отсек цистерны был пустым, бензовоз задним ходом развернулся с подъема на ровную часть дороги.

Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту.

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