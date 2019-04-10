У Харкові посеред вулиці розлилося 7 тонн бензину

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Правоохоронці проводять перевірку по даному факту

У Харкові біля автозаправки на вулиці Шевченка сьогодні вдень стався розлив бензину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Зазначається, що 10 квітня о 13:28 до служби порятунку надійшло повідомлення про надзвичайну подію на в’їзді до автозаправної станції. Водій бензовозу, під’їжджаючи до АЗС, не врахував кут підйому на в’їзді, в результаті чого зачепився зливним клапаном цистерни за асфальтове покриття. Паливо з цистерни почало виливатись на проїжджу частину.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

До місця виклику прибуло 4 відділення на автоцистернах, одне на аварійно-рятувальному автомобілі та одне відділення хімічної служби ГУ ДСНС.

Рятувальники провели комплекс необхідних робіт по змиву палива та охолодження цистерни бензовозу задля запобігання займання палива. Всього з одного з відсіків 30-кубової цистерни витекло 7 тон бензину. Після того як відсік цистерни був порожнім, бензовоз заднім ходом розвернувся з підйому на рівну частину дороги.

Наразі правоохоронці проводять перевірку по даному факту.

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