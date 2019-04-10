ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харкові посеред вулиці розлилося 7 тонн бензину

Новини » Надзвичайні події    10.04.2019 - 16:07
У Харкові посеред вулиці розлилося 7 тонн бензину
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Правоохоронці проводять перевірку по даному факту

У Харкові біля автозаправки на вулиці Шевченка сьогодні вдень стався розлив бензину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України

Зазначається, що 10 квітня о 13:28 до служби порятунку надійшло повідомлення про надзвичайну подію на в’їзді до автозаправної станції. Водій бензовозу, під’їжджаючи до АЗС, не врахував кут підйому на в’їзді, в результаті чого зачепився зливним клапаном цистерни за асфальтове покриття. Паливо з цистерни почало виливатись на проїжджу частину.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

До місця виклику прибуло 4 відділення на автоцистернах, одне на аварійно-рятувальному автомобілі та одне відділення хімічної служби ГУ ДСНС.

Рятувальники провели комплекс необхідних робіт по змиву палива та охолодження цистерни бензовозу задля запобігання займання палива. Всього з одного з відсіків 30-кубової цистерни витекло 7 тон бензину. Після того як відсік цистерни був порожнім, бензовоз заднім ходом розвернувся з підйому на рівну частину дороги.

Наразі правоохоронці проводять перевірку по даному факту. 

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі зранку сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), яку спричинив "КРАЗ" і внаслідок якої постраждала жінка та пошкоджено 12 автомобілів

У Києві автомобіль протаранив електроопору, є загиблий В УЗ назвали причину аварії поїзда на Видубичах
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Харківбензинавария
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся