В Харькове полиция уничтожила партии наркотиков на 5 млн гривен

В Харькове правоохранители в рамках расследований уголовных производств изъяли и уничтожили наркотические средства. Стоимость ликвидированных веществ на черном рынке достигает 5 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
По словам помощника начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслава Маркова, всего уничтожено 400 кг наркотиков и прекурсоров. Они утилизированы в соответствии с 180 судебными решениями.
Во время ликвидации запрещенных веществ присутствовала комиссия, в состав которой вошли сотрудники следственных и оперативных подразделений, инспекторы-криминалисты. Также были представители общественной организации и средств массовой информации.
"Мы максимально открыты, нам нечего скрывать. Это не просто акт публичного уничтожения наркотиков, это лучший пример неотвратимости закона для лиц, вставших на преступный путь и торгующих смертью", - сказал Марков.
Процедуру утилизации оформили официальными актами и подтвердили подписями всех членов комиссии.
Напомним, правоохранители задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, который сбывал задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора. Правоохранителю грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.