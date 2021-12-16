В Харькове полиция уничтожила партии наркотиков на 5 млн гривен

По словам помощника начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслава Маркова, всего уничтожено 400 кг наркотиков и прекурсоров. Они утилизированы в соответствии с 180 судебными решениями.

Во время ликвидации запрещенных веществ присутствовала комиссия, в состав которой вошли сотрудники следственных и оперативных подразделений, инспекторы-криминалисты. Также были представители общественной организации и средств массовой информации.

Фото: в Харькове полиция уничтожила 400 кг наркотиков (mvs.gov.ua)

"Мы максимально открыты, нам нечего скрывать. Это не просто акт публичного уничтожения наркотиков, это лучший пример неотвратимости закона для лиц, вставших на преступный путь и торгующих смертью", - сказал Марков.

Процедуру утилизации оформили официальными актами и подтвердили подписями всех членов комиссии.