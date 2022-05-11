UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове полицейский сотрудничал с ФСБ: сдавал позиции ВСУ и правоохранителей

Фото: ФСБ (24.tv)
Автор: Евгений Прокопенко

Один из полицейских Харькова в телефонном режиме получал задания от ФСБ для выявления позиций ВСУ. Кроме этого он сдавал места расположения отделений полиции, которыми интересовались спецслужбы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую обасную прокуратуру.

За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении полицейскому по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и по факту хранения боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Досудебным расследованием установлено, что 24 февраля 2022 года харьковский полицейский получил в телефонном режиме от кадрового сотрудника Управления ФСБ РФ задачи по получению разведывательных данных относительно мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ и правоохранительных органов в м. Харькове и области.

Выполняя враждебное задание, правоохранитель фотографировал объекты инфраструктуры, органов власти и правопорядка г. Харькова и области, которые впоследствии целенаправленно попадали под обстрел российских оккупантов. Кроме того, в автомобиле подозреваемого обнаружены и изъяты корпуса и запалы к гранатам.

11 мая Киевским районным судом г. Полтавы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование проводят следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления СБУ в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине