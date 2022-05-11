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У Харкові поліцейський співпрацював з ФСБ: здавав позиції ЗСУ та правоохоронців

Фото: ФСБ (24.tv)
Автор: Євгеній Прокопенко

Один із поліцейських Харкова у телефонному режимі отримував завдання від ФСБ для виявлення позицій ЗСУ. Крім цього він здавав місця росташування відділків поліції, якими цікавились спецслужби Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обасну прокуратуру.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та за фактом зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року харківський поліцейський отримав в телефонному режимі від кадрового співробітника Управління ФСБ РФ завдання щодо отримання розвідувальних даних стосовно місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів у м. Харкові та області.

Виконуючи вороже завдання, правоохоронець фотографував об‘єкти інфраструктури, органів влади та правопорядку м. Харкова та області, які згодом цілеспрямовано потрапляли під обстріл російських окупантів. Крім того, в автомобілі підозрюваного виявлено та вилучено корпуси та запали до гранат.

11 травня Київським районним судом м. Полтави підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

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