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В Харькове пограничники задержали нелегального перевозчика из ОРДЛО

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Харьков, Понедельник 07 июня 2021 20:33
В Харькове пограничники задержали нелегального перевозчика из ОРДЛО Фото: харковськие пограничники задержали нелегального перевозчика людей (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Вчера, 6 июня, пограничники харьковского отряда вместе с представителями Службы безопасности Украины пресекли незаконную пассажирскую перевозку. Водитель, нарушая закон, осуществлял перевозку с временно оккупированной территории Украины в подконтрольную.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению пресс-службы, на въезде в город пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СБУ задержали автомобиль марки Wolksvagen Transporter. За рулем находился гражданин Украины 1988.

В ходе опроса оперативники выяснили, что все 8 пассажиров транспорта 5 июня незаконно пересекли КПП "Мариновка" на неподконтрольном участке украинско-российской границы.

Сейчас за нарушение требований действующего законодательства относительно въезда на неподконтрольную территорию Украины и выезда из нее, правонарушителям грозит административная ответственность.

Как сообщало РБК-Украина, 28 апреля, пограничники задержали воздушных контрабандистов, которые приземлились в Житомирской области после нарушения воздушной границы со стороны Румынии.

В частности, недавно украинские пограничники из состава ООС вместе с катерами ВМС Украины провели боевые учения.

Кроме того, 26 апреля, представители львовского пограничного отряда разоблачили самую масштабную контрабанду янтаря с начала текущего года.

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