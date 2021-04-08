В Харькове не планируют закрывать метро в случае перехода в "красную зону"

Он отметил, что необходимо следить за соблюдением социальной дистанции и карантинных мер, однако работу транспорта изменять не стоит.

“Что касается транспорта. Моя категорическая позиция - метрополитен я не закрою. Автобусные маршруты будут ходить так, как и ходили... Прекращать движение транспорта и выпускать пропуска, создавать коллапс - я это не готов сделать”, - сказал Терехова.

Он также заявил, что ситуация с коронавирусом в Харькове "не критична" и добавил, что в последние три дня есть незначительная тенденция к снижению заболеваемости.

“Следующую неделю посмотрим динамику и поймем – будем ли мы ужесточать какие-либо меры, или можно будет удержать ситуацию”, - добавил секретарь горсовета.