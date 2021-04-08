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В Харькове не планируют закрывать метро в случае перехода в "красную зону"

Автор: Инна Собора

В Харькове не остановят работу метро, даже если город попадет в "красную зону". Также не произойдет изменений в работе наземного транспорта.

Об этом заявил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, пишет издание "Объектив".

Он отметил, что необходимо следить за соблюдением социальной дистанции и карантинных мер, однако работу транспорта изменять не стоит.

“Что касается транспорта. Моя категорическая позиция - метрополитен я не закрою. Автобусные маршруты будут ходить так, как и ходили... Прекращать движение транспорта и выпускать пропуска, создавать коллапс - я это не готов сделать”, - сказал Терехова.

Он также заявил, что ситуация с коронавирусом в Харькове "не критична" и добавил, что в последние три дня есть незначительная тенденция к снижению заболеваемости.

“Следующую неделю посмотрим динамику и поймем – будем ли мы ужесточать какие-либо меры, или можно будет удержать ситуацию”, - добавил секретарь горсовета.

Напомним, с 10 апреля в городе начнут действовать дополнительные карантинные ограничения.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в течение ближайших нескольких дней Харьковская область может попасть в "красную зону" карантина.

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