В Харькове перекрыли дорогу на акции против работы коксового завода

В Харькове на акции против работы местного коксового завода перекрыли дорогу. На месте работают представители полиции, организован объезд заблокированного участка.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что акция началась сегодня в 10:00 в Новобаварском районе. Она проходит в знак протеста против деятельности коксового завода.

"За соблюдением публичной безопасности и порядка следят 10 сотрудников Новобаварского отдела полиции. 2 экипажа патрульной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения, объезд транспорта осуществляется по улицам Украинской и Гостеприимной", - говорится в сообщении.

Фото: акция с перекрытием дороги в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Также сообщается, что сведения об инциденте зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

Как пишут местные СМИ, перекрыта дорога на улице Москалевская, люди постоянно ходят по пешеходному переходу и не пропускают транспорт. Участники акции вышли с плакатами "Требуем правду об экологическом состоянии Украины", "Розовые очки не чистят воздух" и "Геноцид". Они намерены блокировать улицу, пока к ним не выйдут чиновники.

Напомним, ранее в Харьковской области в поселке Андреевка Балаклейского района около 500 человек вышли на митинг против ромов, акция впоследствии переросла в столкновения.

До этого под Харьковом крысиным ядом отравились четверо детей.