У Харкові перекрили дорогу на акції проти роботи коксового заводу

У Харкові на акції проти роботи місцевого коксового заводу перекрили дорогу. На місці працюють представники поліції, організовано об'їзд заблокованої ділянки.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що акція розпочалася сьогодні о 10:00 в Новобаварському районі. Вона проходить в знак протесту проти діяльності коксового заводу.

"За дотриманням публічної безпеки та порядку стежать 10 співробітників Новобаварського відділу поліції. 2 екіпажи патрульної поліції забезпечують безпеку дорожнього руху, об'їзд транспорту здійснюється по вулицях Українській та Гостинній", - йдеться в повідомленні.

Фото: акція з перекриттям дороги в Харкові (hk.npu.gov.ua)

Також повідомляється, що інформацію про інцидент зареєстровано в Єдиному обліку заяв і повідомлень Новобаварського відділу поліції.

Як пишуть місцеві ЗМІ, перекрито дорогу на вулиці Москалівська, люди постійно ходять по пішохідному переходу і не пропускають транспорт. Учасники акції вийшли з плакатами "Вимагаємо правду про екологічний стан України", "Рожеві окуляри не чистять повітря" і "Геноцид". Вони мають намір блокувати вулицю, поки до них не вийдуть чиновники.

Нагадаємо, раніше у Харківській області в селищі Андріївка Балаклійського району близько 500 осіб вийшли на мітинг проти ромів, акція згодом переросла в зіткнення.

До цього під Харковом щурячою отрутою отруїлися четверо дітей.